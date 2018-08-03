Банк России со 2 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,1358 рубля, что выше предыдущего закрытия на 57,68 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,4206 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 31,42 копейки.

«В пятницу, 3 августа, внимание участников рынка будет приковано к публикации отчета по рынку труда в США. На рубль он не оказывает никакого влияния, но во время ожидания выхода курс рубля может скорректироваться. По прогнозу ожидаю ослабление доллара до 63,20 рубля в рамках коррекции. Рубль из-за готовящихся новых санкций останется под давлением, поэтому в ближайшее время стоит ожидать тест отметки в 64 рубля за доллар США. Курс евро сегодня дойдет до уровня 73,60 рубля», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Ранее я сообщал, что курс доллара к вечеру в четверг достигнет уровня 63,30 рубля, и так все и случилось», - добавил эксперт.

По мнению Сергея Козловского, руководителя аналитического отдела Grand Capital, ожидается продолжение плавного снижения курса рубля, в первую очередь, против американского доллара, хотя пара доллар США/рубль будет оставаться еще какое-то время в диапазоне.

«С утра формируется нейтральный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено, азиатские рынки также движутся разнонаправлено, нефть колеблется недалеко от уровней закрытия. Рубль уйдет в боковик в последний день недели. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,9-64 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74 рублей», - комментирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.