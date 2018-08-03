Пессимизм в отношении экономической ситуации и покупательской способности населения растет. Индекс настроений малого бизнеса в июне 2018 года составил минус 27 пунктов, что ниже показателей 2017 года. Более пессимистично предприниматели были настроены только в ноябре 2015 года (минус 38). Об этом сообщает Альфа-Банк в своем исследовании «Пульс малого бизнеса» на основ замеров в июне 2018 года.

«В сегменте малого бизнеса происходит серьезная отраслевая трансформация. Часть отраслей уже несколько лет пребывает в стагнации – это грузоперевозки, строительство. Часть сегментов недавно ощутила снижение доходов и начала оценивать свой «запас прочности» и эффективность бизнеса в новых условиях. Компании меняются под давлением новых условий», — прокомментировала руководитель направления маркетинга массового бизнеса Альфа-Банка Ольга Третьякова.

В опросе участвовало 3114 клиентов банка — индивидуальных предпринимателей и компаний с выручкой до 350 млн рублей в год. Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, — розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.

Как считают 83% опрошенных, Текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. 50% опрошенных считают, что ситуация продолжит ухудшаться в следующие шесть месяцев. С начала года покупательская способность населения в стране понизилась, считают 73% респондентов, и продолжит снижаться, сказали 59% опрошенных.

Во всех сферах наблюдается ухудшение ситуации — более половины респондентов отметили падение прибыли своей компании, треть — снижение числа клиентов и покупок. Более комфортно чувствуют себя компании розничной торговли: здесь наблюдается рост среднего чека. Негативные настроения характерны только для IT-компаний.

Основными проблемами для компаний предприниматели называют высокие налоги (46%), снижение спроса (39%) и недостаток средств для развития (37%). Доля тех, кто считает самой главной проблемой налоговую нагрузку, растет с 2017 года. Ранее наибольшее беспокойство предприниматели испытывали из-за снижения спроса. 2% компаний не сталкиваются ни с каким трудностями в своей деятельности.