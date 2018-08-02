Правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот.

Как говорится в в официальном заявлении правительства, со следующего года предприятия по обработке виртуальной валюты будут исключены из числа отраслей, имеющих право на снижение налогов для МСП (малых и средних предприятий).

Исключить криптобиржи из перечня компаний, имеющих право на налоговые льготы, решено, поскольку «в бизнесе криптовалютной торговли нет эффекта создания добавочной стоимости», сообщает Anycoin .

Сейчас налоговые органы страны относят криптобиржи к венчурным предприятиям или малому и среднему бизнесу, что позволяет им получать значительные льготы.