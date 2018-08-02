Изменения в налоговое законодательство, в случае получения одобрения в парламенте, вступят в силу со следующего года.
Правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот.
Как говорится в в официальном заявлении правительства, со следующего года предприятия по обработке виртуальной валюты будут исключены из числа отраслей, имеющих право на снижение налогов для МСП (малых и средних предприятий).
Исключить криптобиржи из перечня компаний, имеющих право на налоговые льготы, решено, поскольку «в бизнесе криптовалютной торговли нет эффекта создания добавочной стоимости», сообщает Anycoin.
Сейчас налоговые органы страны относят криптобиржи к венчурным предприятиям или малому и среднему бизнесу, что позволяет им получать значительные льготы.
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