ВТБ выставит в августе на электронные торги находящуюся в его собственности загородную и коммерческую недвижимость в рамках совместного проекта с АО «Единая электронная торговая площадка» по продаже залогового имущества в разных регионах России. Максимальные дисконты по ряду объектов будут достигать 70%, говорится в релизе кредитной организации.

На торги будут выставлены жилые дома и нежилые помещения, а также земельные участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для возведения многоквартирных жилых домов.

В частности, банк реализует (как подчеркивается в сообщении — «на привлекательных для покупателей условиях») имущественный комплекс в Ленинградской области, производственные базы в Ангарске, Ростовской области и Хабаровском крае, комплекс с оборудованием в Новосибирской области, предназначенный для мясопереработки.

Также банк выставит на торги недвижимость в Башкирии, часть здания Северо-Западного Коммерческого Банка в Мурманске, административно-бытовой корпус и погрузо-разгрузочную эстакаду торгового дома в Челябинской области.

Торги пройдут в сентябре в электронной форме с понижением начальной цены реализации имущества. Участвовать в них может любое лицо. Для этого потребуется получить электронную подпись и пройти процедуру аккредитации на АО «ЕЭТП», которая займет не более пяти дней. Заявки на участие принимаются до 10 сентября.



Описание объектов и условия проведения торгов размещены на сайте ВТБ в разделе «Торги», а также на сайте ЕЭТП в торговой секции ВТБ.