Сбербанк разработал и представил воплощение собственного искусственного интеллекта — робота «Нику». «Ника» отвечает на вопросы собеседника и демонстрирует различные эмоции, сообщил РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

«Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием «Ника», который представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка», — рассказал он.

Аватар — это так называемый робот присутствия, который «синхронизирован» с оператором, то есть по каналам связи повторяет его действия.

«За этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов — iPavlov. Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека», — добавил Ефимов.

В прошлом году Сбербанк и Московский физико-технический институт подписали соглашение о развитии проекта iPavlov, который предусматривает создание системы с искусственным интеллектом, способной общаться с людьми на естественном языке. Результатом проекта станут новые бизнес-приложения, которые будут интегрированы в работу компании; таким образом, обслуживание клиентов выйдет на новый уровень, пояснил тогда глава банка Герман Греф.



Лаборатория робототехники Сбербанка начала работу в 2017 году. Ее основная задача — исследование новых технологий, тестирование и запуск технических новинок для головной компании. Сейчас в приоритете для лаборатории промышленная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства, промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты.