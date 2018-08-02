«Яндекс» открыл доступ к чатам в поисковике и в «Алисе» для всех компаний. Таким образом, чаты могут подключать пользователи Jivosite, Talk-Me, Verbox и Bitrix.

Как сообщает Rusbase , компания может самостоятельно подключиться через платформу «Яндекс.Диалоги», если на ее сайте уже есть чат от интегрированных чат-платформ. Для этого необходимо ввести идентификатор чата сайта в настройках платформы.

Постепенно будут появляться и другие платформы: теперь они могут самостоятельно подключиться через открытое API в «Яндекс.Диалогах». Все сообщения, передаваемые посредством API Чатов, сохраняются на серверы «Яндекса».

Также через «Яндекс.Диалоги» также можно создать собственного чат-бота для «Алисы», частично или полностью автоматизировав процесс поддержки.