В Кингисеппе по адресу: ул. Большая Советская, 41 на базе Сбербанка открылся офис «Мои документы» для представителей малого и среднего бизнеса. Центры создаются в рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Офис «Мои документы» будет обслуживать юрлиц и ИП, а также граждан, которые только собираются заняться бизнесом.

По словам директора головного отделения Сбербанка по Ленинградской области Андрея Свердлова, в дальнейшем планируется развивать систему предоставления услуг для бизнеса по принципу «одного окна». Очень важно, чтобы у предпринимателей была возможность доступа к государственным услугам в максимально быстрые сроки, говорится в сообщении Сбербанка.