Пилотный проект для малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям подобрать оптимальную систему налогообложения, запущен на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» .

Услуга пока работает в тестовом режиме, обратную связь от предпринимателей планируют получить в течение двух недель.

Чтобы найти услугу, пользователю нужно зайти в раздел «Онлайн-сервисы» на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» и нажать кнопку «Подбери налоговый режим». Затем ему следует ответить на вопросы о своем бизнесе. Когда бизнесмен ответит на все вопросы, система подскажет ему наиболее подходящую систему налогообложения: общую, упрощенную, патентную систему или единый сельскохозяйственный налог. Кроме того, сервис объяснит, что предполагает та или иная система.

Если у предпринимателя возникнут вопросы по выбранной системе налогообложения, то здесь же, на сайте, он может записаться к специалисту и получить дополнительную консультацию.