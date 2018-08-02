Сумма возмещенного ущерба от экономических преступлений в Москве за полгода составила более 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД на расширенном заседании коллегии главка.

«В 2018 году особое внимание уделяется борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Их за полгода выявлено более 8,5 тысячи. Полицейским удалось доказать причастность организованных групп и преступных сообществ к 3 тысячам из них. Сумма возмещенного ущерба превысила 20 миллиардов рублей», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь замначальника столичной полиции Сергей Плахих сообщил, что с начала года количество доказанных фактов совершения экономических преступлений в составе организованных групп выросло в два раза. «За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 539 человек. Сумма выявленных взяток превысила 480 миллионов рублей, задержано четыре лица, причисляющих себя к ворам в законе», — также добавил он.