Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Как напоминают правоохранители, в 2016 году сотрудники ГСУ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка МВД совместно с коллегами из ФСБ России задержали участников организованной группы. Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты ряда фиктивных организаций-однодневок, незаконно осуществляли операции по открытию банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги они получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В общей сложности за период осуществления противоправной деятельности фигуранты получили более 25 млн рублей незаконного дохода.

Пяти фигурантам предъявлено обвинение по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»), а двоим из них — еще и по статье 173.1 («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).



В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

