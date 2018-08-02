В Сети появился сайт организации, выдающей себя за консультационный центр государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Сайт «агентство-страхования-вкладов.гражданская-информация.рф» — это якобы информационно-консультационный центр по защите прав граждан в АСВ. Как сообщает газета «Ведомости», представители компании, с которыми они связались, называют ее дежурной организацией от правительства Москвы и обещают бесплатные консультации, якобы оплачиваемые из бюджета.

При этом в самом конце страницы указано, что «ресурс не является официальным сайтом Агентства по страхованию вкладов, а носит лишь информационный характер».

Представители настоящей государственной корпорации АСВ подчеркнули, что уже принимают необходимые меры по защите интересов Агентства и пресечению введения граждан в заблуждение.

«Агентство всегда оперативно и жестко реагирует на периодически появляющиеся в СМИ и других источниках факты незаконного использования логотипов и наименования Агентства для рекламы юридических и финансовых услуг. Как правило, правонарушители путем искажения наименования агентства и его логотипа вводят граждан в заблуждение, создавая впечатление, что они имеют дело с агентством. АСВ давно выработана устойчивая и эффективная практика борьбы с такого рода нарушениями. Так, буквально на прошлой неделе по заявлению агентства ФАС России признала нарушившим закон «О рекламе» общество с ограниченной ответственностью, размещавшее рекламу в Интернете и использовавшее в этой рекламе изображение с элементами логотипа агентства и не соответствующую действительности информацию», — сообщили в пресс-службе корпорации.