Индийская полиция арестовала двух подозреваемых в присвоении 300 млн рупий (4 млн долларов), принадлежавших 1 800 инвесторам.

Мошенники создали криптовалютную компанию под названием «Ripple Future» и обещали утроить депозиты инвесторов за 250 дней. Также были предусмотрены планы с ежедневными и еженедельными выплатами, сообщает Ttrcoin . При этом в правоохранительных органах не уточнили, играла ли какую-то роль криптовалюта XRP в деятельности организации.

Представитель правоохранительного ведомства сообщил, что подозреваемые были арестованы после того, как на невыплату средств пожаловались около 50 инвесторов, в то время как общее число пострадавших от деятельности схемы гораздо больше. Двое мужчин обвиняются по нескольким статьям уголовно-исполнительного кодекса Индии. Один из подельников по-прежнему разыскивается полицией.