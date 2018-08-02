Рубль может подешеветь на 15% (до 73 рублей за доллар), если США решат ввести санкции против российского госдолга. Такие результаты исследования Citigroup приводит РБК со ссылкой на Bloomberg.

Московские аналитики банка считают, что на такой шаг власти США могут пойти при «худшем сценарии», который будет подразумевать запрет иностранцам на покупку облигаций федерального займа. В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76% до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019-го.

Распространение санкций только на новую эмиссию бондов ослабит рубль примерно на 5%, считают в банке.

«Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются, — приводит Bloomberg слова аналитиков Citi Ивана Чкарова и Артема Загрина. — Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете и ослабить рубль».

Как отмечает Bloomberg, об ограничениях против российского госдолга в Штатах вновь заговорили после призывов к более жестким санкциям против России за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года. Этот вариант агентство называет маловероятным, так как ранее Минфин США отмечал, что в таком случае будет нанесен удар по иностранным инвесторам.



В конце июля ЦБ отчитался о снижении доли инвесторов-нерезидентов в российских облигациях до 28,2%. Это минимальное значение за год, ниже 30% этот показатель уходил по итогам февраля 2017 года.