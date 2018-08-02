Савеловский суд Москвы санкционировал арест одного из топ-менеджеров Urban Group, гендиректора «Ивастроя» Андрея Пучкова в связи с уголовным делом о злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — говорится в картотеке на сайте суда. Пучкову инкриминируется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

По данным газеты «Коммерсант», Следственный комитет России завел уголовное дело на руководство компании «Ивастрой». Эта компания входит в Urban Group, которая является одним из крупнейших застройщиков Подмосковья. Следствие подозревает компанию «Ивастрой» в том, что она собрала 6,7 млрд рублей с дольщиков, но не ввела в эксплуатацию объекты жилищного комплекса «Лайково», который строила в Одинцовском районе Подмосковья с 2016 года.

По информации источников «Коммерсанта», в основу уголовного дела могли лечь заявления не только дольщиков, но и основного владельца Urban Group Александра Долгина, который неоднократно обвинял в проблемах менеджеров, занимавшихся реализацией недвижимости и рекламой. Это направление работы до ухода со своего поста в апреле 2018 года и курировал Пучков. Сейчас он является президентом Ассоциации застройщиков Московской области.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Соответствующие иски были поданы 9 июня против пяти компаний: «Экоквартал» (осуществляет строительство ЖК «Митино О2»), «Ваш город» (ЖК «Видный город»), «Континент Проект» (ЖК «Солнечная система»), «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и «Лесобережный»), а также «Ивастрой» (ЖК «Лайково»). 9 июля Арбитражный суд Московской области признал все компании банкротами.



Жилой комплекс «Лайково» спроектирован компанией Urban Group на месте ЖК Like City, построить который намеревалась компания «СУ-155». Площадь участка, на котором планируется построить жилой комплекс, составляет 116,84 га. На этом участке застройщик намеревался построить 1,75 млн кв. м недвижимости, из которых на квартиры придется 875 тыс. кв. м. Проект подразумевает строительство 62 многоквартирных домов и 11 таунхаусов.