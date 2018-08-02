Совкомбанк получил право распоряжаться 100% акций РосЕвроБанка, сообщается в материалах кредитной организации.

«Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 259 547 313 штук голосов, 100%», — говорится в сообщении.

До этого Совкомбанк мог распоряжаться 83,34% акций РосЕвроБанка или 259 547 234 штук.

Совкомбанк получил право прямого самостоятельного распоряжения акциями РосЕвроБанка со 2 августа.