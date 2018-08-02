Банк «Восточный» и Совкомбанк интересуются покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на банковском рынке.

Интерес «Восточного» объясним, отмечает издание: АТБ работает на Дальнем Востоке и в Сибири, у банка наработаны существенные компетенции и клиентская база в этих специфичных регионах. Таким образом, географически его бизнес близок к бизнесу «Восточного». Этот банк сразу после ввода временной администрации в АТБ пригласил к себе на пост старшего вице-президента первого зампреда АТБ Вячеслава Андрюшкина. Предложить более высокий пост ему не могли — такое назначение потребовало бы согласования с ЦБ, а регулятор не согласовал бы его кандидатуру как выходца из проблемного банка.

По информации газеты, интерес к сделке проявляет также Совкомбанк — заметный игрок на рынке M&A.

Однако приобрести АТБ будет сложно как «Восточному», так и Совкомбанку из-за отсутствия свободных средств. Совкомбанку к тому же предстоит завершить присоединение РосЕвроБанка.

Зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил в среду, что финансовое оздоровление АТБ будет завершено в августе, а в сентябре банк будет выставлен на продажу на конкурсной основе. ЦБ рассчитывает продать его за один капитал. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что бывшие собственники кредитной организации привлекали средства клиентов через продажу векселей Финансово-торговой компанией (на сумму свыше 4 млрд рублей). Выплаты по векселям уже не производятся, поэтому их держатели обращаются в суды. По словам Поздышева, регулятору придется компенсировать покупателю и убытки, которые он понесет, если банк проиграет суды. Сам ЦБ намерен взыскать свои потери с бывших собственников банка.

Впрочем, эксперты сомневаются, что ЦБ удастся продать банк за один капитал. Как считает старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов, капитал банка при продаже будет составлять 7—8 млрд рублей, но ЦБ удастся продать лишь с дисконтом. «Когда вся необходимая дооценка кредитного риска будет отражена в отчетности и мероприятия по докапитализации будут завершены, банк возможно будет продать по цене, не превышающей 50% капитала, — считает ведущий аналитик «Эксперт РА» Екатерина Михлина. — В противном случае частные инвесторы вряд ли проявят интерес к покупке данного актива».

Нельзя исключать продажу по более высокой цене, но такую сделку едва ли можно будет назвать рыночной, полагает эксперт.