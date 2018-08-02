Микрофинансовая организация «Домашние деньги», испытывающая в последние месяцы значительные финансовые трудности, передала банку «Русский Стандарт» портфель займов физлиц на общую сумму 0,47 млрд рублей в счет имеющегося долга. Расчеты осуществлялись по номиналу долга, без учета дисконта, пишет «Коммерсант».

О сделке изданию сообщили два источника, знакомые с условиями сделки, а также заемщик «Домашних денег», чей долг был передан «Русскому Стандарту».

Судя по данным отчетности, МФК в течение последних двух лет свой долг перед «Русским Стандартом» планомерно погашала. Так, на конец 2016 года «Домашние деньги» имели задолженность перед банком на сумму 3,3 млрд рублей, обеспеченную залогом в размере 0,9 млрд рублей. К середине 2017 года сумма долга снизилась до 3,1 млрд рублей. А уже через год (по данным на 31 марта 2018 года) он составил всего 0,58 млрд. При этом в конце прошлого года МФК разместила на рынке облигационный заем на сумму 1,25 млрд рублей, по которому весной не исполнила оферту и который был впоследствии реструктурирован.

Судя по всему, сделка с продажей портфеля займов физлиц покрыла обязательства «Домашних денег» перед «Русским Стандартом», чем планомерно занималась в последние два года в ущерб другим кредиторам.

«Высокий уровень долговой нагрузки «Домашних денег» изначально не позволял компании равномерно решать проблемы со всеми кредиторами. Поэтому задолженность гасилась избирательно», — считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Тем более что другие крупные кредиторы — банки «Интеркоммерц», Объединенный Кредитный Банк, МАСТ-банк и ряд других — потеряли лицензии. Таким образом, после покрытия всех обязательств перед «Русским Стандартом» крупнейшими кредиторами «Домашних денег» станут АСВ и физические лица — держатели облигаций. Причем по реструктурированному выпуску «Домашние деньги» уже успели допустить технический дефолт, не рассчитавшись с держателями облигаций по выплате купона и частичному погашению.

По мнению экспертов, переданный «Русскому Стандарту» портфель был последним качественным активом компании, остальные кредиторы, скорее всего, свои средства полностью вернуть уже не смогут.

