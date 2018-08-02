СКБ «Контур» запустил сервис «Контур.Призма», который автоматически проверяет клиентов банков, страховых, кредитных, лизинговых и факторинговых организаций, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании доходов, а также готовит отчеты о проверке.

Таким образом, новый сервис автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», проверяет клиентов по 115-ФЗ и помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств), говорится в сообщении компании.

«Контур.Призма» идентифицирует клиента по 115-ФЗ и собирает из официальных источников его полную анкету со всеми актуальными данными о компаниях, ИП и физлицах, которые банки обязаны проверять. В ближайшее время в сервисе появится проверка по Списку 639-П, реестру террористов, экстремистов, неблагонадежных участников внешнеэкономической деятельности, а также возможность подгружать внутренние списки банков.

Далее информация анализируется по критериям, которые описаны в 115-ФЗ и его подзаконных актах и присваивает компании определенный уровень риска. Проверка сопровождается прямыми ссылками на все действующие нормативные акты в области ПОД/ФТ. Затем сервис автоматически готовит детальный отчет по каждой проверке, который можно распечатать или сохранить в архиве.

В дальнейшем «Контур.Призма» будет мониторить всю клиентскую базу и автоматически актуализировать документы в анкете клиента. Кроме того, в сервисе появится анализ сомнительных транзакций и «Контур.ID» («Контур.Паспорт») — личный кабинет, куда клиенты сами смогут добавлять документы и открывать банку доступ к ним.