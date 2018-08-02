Американские сенаторы от обеих партий в четверг внесли в конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. Об этом сообщила пресс-служба сенатского комитета по иностранным делам.

Соавторами инициативы выступили Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси), Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир). Они предложили «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».