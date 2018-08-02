Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации предложил правительству переориентировать фонд, субсидирующий проект по устранению цифрового неравенства, на поддержку цифровой экономики в целом. Сейчас фонд пополняется за счет взносов операторов связи примерно на 14 млрд рублей в год, туда же можно направить их платежи за частоты, полагают аналитики. Сами операторы опасаются нецелевого расходования фонда и предлагают подключить к его финансированию интернет-компании, пишет «Коммерсант».

Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации предложил правительству переориентировать фонд, субсидирующий проект по устранению цифрового неравенства, на поддержку цифровой экономики в целом. Сейчас фонд пополняется за счет взносов операторов связи примерно на 14 млрд рублей в год, туда же можно направить их платежи за частоты, полагают аналитики. Сами операторы опасаются нецелевого расходования фонда и предлагают подключить к его финансированию интернет-компании, пишет «Коммерсант».

С инициативой по созданию фонда для проектов цифровой экономики еще в 2017 году выступал на тот момент глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Он предлагал обособить существующий фонд, поскольку часть средств из него неоднократно расходовалась на другие отрасли экономики. В 2016 году это привело к недофинансированию проекта устранения цифрового неравенства (программа по повышению доступности услуг интернета), который реализует «Ростелеком».

Из резерва фонда универсальных услуг связи также финансируется база перенесенных абонентских номеров, работа таксофонов и пункты коллективного доступа в интернет. Резерв фонда пополняется за счет взносов операторов связи, которые направляют в него ежеквартально 1,2% выручки от услуг связи. В 2016 году он составил 13,7 млрд руб., аналогичная сумма ежегодно заложена в бюджете на 2017–2019 годы. По прогнозу, объем финансирования из фонда за десять лет должен составить около 168 млрд рублей.

«Мы надеемся, что идеи и предложения, которые обсуждались на совете, будут представлены и нам», — заявила газете представитель курирующего развитие цифровой экономики вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина.

Предложение совета требует обсуждения и с участниками рынка, полагает собеседник издания в одном из федеральных операторов. «Если сейчас фонд универсальных услуг существует за счет взносов операторов связи, то, очевидно, число его доноров должно увеличиться, поскольку в проектах в цифровой экономике задействованы не только операторы, но и интернет-компании», — подчеркивает он. Кроме того, есть риск, что средства из фонда могут опять пойти на другие нужды, как это было с фондом универсальных услуг связи, опасается источник издания.

Собеседнику газеты в другом операторе концепция кажется «малореализуемой» и похожей на «кросс-субсидирование цифровой экономики за счет отрасли связи».

В новый фонд развития цифровой экономики могут дополнительно войти, например, платежи операторов связи за выделенные им частоты, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Фактически для операторов подобного рода платежи окончательно станут налогом, тогда как ранее они хотя бы косвенно шли на развитие рынка связи», — констатирует он.