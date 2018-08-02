Американский технический гигант Apple стал первой компанией, достигшей рыночной стоимости в 1 трлн долларов США. Еще вчера Apple стоила около 935 млрд евро, сообщают СМИ.

На 18:05 мск рыночная капитализация компании, по данным Yahoo Finance, составила 1,011 трлн долларов.

Другие компании, которые тоже могут достичь оценки в 1 трлн долларов в ближайшем будущем, включают материнскую компанию Google Alphabet (в настоящее время 845 млрд долларов), Amazon (870 млрд) и Microsoft (815 млрд долларов).