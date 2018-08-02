Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Россельхозбанк предлагает клиентам новые возможности интернет- и мобильного банков, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Обновленная система ДБО позволяет оплатить штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой, перевести без комиссии денежные средства с карт сторонних банков, настроить автоплатеж на счет мобильного телефона и других поставщиков услуг, подать заявку на открытие счета и выпуск дебетовой карты с доставкой в выбранный офис, а также оплатить начисления по налогам, выставленным в личном кабинете ФНС», — говорится в сообщении.Пользователям смартфонов на платформе Android, как и пользователям iOS ранее, стал доступен вход по отпечатку пальца.
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