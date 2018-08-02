Негативный новостной фон добавил нервозности участникам глобального рынка и спровоцировал снижение цен на российские долговые бумаги. В то же время уровень доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) продемонстрировал внушительный рост (например, доходность ОФЗ 26217 в моменте составляет 7,35% годовых, ОФЗ 25083 – 7.44% годовых), и у локальных инвесторов появилась возможность приобрести надежные финансовые инструменты на выгодных условиях.

«Доходность показывает размер прибыли, которую можно получить с облигации. Это ключевой параметр для оценки ее привлекательности в момент покупки, – прокомментировал руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов. – Приобретая долговые бумаги по цене существенно ниже номинала, инвестор в дальнейшем может продать их при благоприятной конъюнктуре или дождаться погашения, дополнительно заработав на купонах».

Для внутренних игроков облигации федерального займа выступают образцом безрисковой доходности, отметил Владимир Зотов: «ОФЗ фактически являются долговыми обязательствами российского государства, которые обеспечиваются всем его имуществом. Даже в кризисном 1998 году держателям своих облигаций государство все заплатило в срок. И если нерезиденты вынуждены учитывать страновые политические риски, то российские граждане могут не принимать фактор политики в расчет».

Полностью раскрыть потенциал ОФЗ позволяет их покупка на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), считает Владимир Зотов: «В этом случае инвестор получит не только доход от вложений в ценные бумаги, но и 13-процентный налоговый вычет, предусмотренный механизмом ИИС. Если нет времени на торговлю и оформление документов, можно воспользоваться услугой доверительного управления, когда «черновую работу» по управлению счетом выполняют профессионалы, а владелец ИИС осуществляет общий контроль за реализацией выбранной стратегии. Существует миф, что услуги управляющих доступны только владельцам крупных состояний. На самом деле это не так: например, в нашем банке минимальный первоначальный взнос для открытия ИИС доверительного управления составляет всего 100 тысяч рублей – меньше, чем среднестатистический объем средств на вкладе».