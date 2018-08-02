Российский хакер приговорен к 70 месяцам тюрьмы за мошенничество с дебетовыми картами, которое привело к убыткам в размере более 4,1 млн долларов. Соответствующее постановление выпущено Офисом прокурора США по Центральному округу Калифорнии.

Также 36-летний гражданин России Михаил Малыхин должен выплатить более 4,1 млн долларов в рамках возмещения ущерба. Изъятые агентами ФБР 1,3 млн долларов наличными, более 22 тыс. долларов в подарочных картах и 30 тыс. долларов в золотых слитках будут конфискованы.

Малыхин признал себя виновным в двух преступлениях — сговоре для использования украденных дебетовых карт и несанкционированном доступе к внутренним системам.

Согласно судебным документам, в конце 2015 года и начале 2016-го Малыхин использовал учетные данные, предоставленные ему другим хакером, для незаконного доступа к онлайн-платформе программного обеспечения. Он реактивировал «спящие» учетные записи, связанные с компанией в штате Орегон, и выпустил к ним дебетовые карты с лимитом до 5 млн долларов. Также он выпустил карты, связанные с компанией в Колорадо, которая позже прекратила деятельность в результате потерь, понесенных из-за взлома.

Малыхин признал себя виновным еще в 2016 году, при этом представитель прокуратуры США в Лос-Анджелесе заявил, что из-за секретности документов не может комментировать двухлетнюю задержку с вынесением приговора после признания подсудимым вины.



В ходе расследования, проведенного ФБР, агенты выявили пятерых подозреваемых, которые работали вместе с Малыхиным и использовали украденные карты для дорогостоящих покупок. В прошлом году все пятеро подсудимых признали вину и были приговорены к тюремному заключению. Они будут депортированы из США после того, как отбудут тюремное заключение.

