Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов планирует обратиться к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой о возобновлении в России практики выдачи образовательных кредитов. Об этом сообщает ТАСС.

«К большому сожалению, из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли. Но я думаю, что мы перед (вице-премьером. — Прим. ТАСС) Татьяной Алексеевной Голиковой эту проблему поставим. Я уверен, что в следующем году мы эту проблему решим», — сказал ректор в четверг на пресс-конференции ТАСС.

Он пояснил, что в Вышей школе экономики высокая стоимость обучения. «Мы должны иметь некоторые промежуточные инструменты. Желательно получать [поддержку] от государства. Мы ставим перед государством проблему, что неплохо было бы субсидировать тех, кто идет на платные места с очень высокими баллами, чтобы сделать нормальный образовательный льготный кредит», — отметил Кузьминов.

По его словам, образование должно быть доступным независимо от уровня доходов поступающего в вуз.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов поддержал коллегу. «К сожалению, эта практика (предоставление образовательного кредита. — Прим. ТАСС) исчезла. Было бы правильно, чтобы нас услышали и вернулись к этому вопросу, в том числе наши банковские структуры в вопросе предоставления образовательного кредита. Это общемировая практика, и это правильно с точки зрения поддержки высшего образования в целом в стране», — сказал Торкунов.



В ноябре прошлого года министр просвещения Ольга Васильева заявила, что выдача образовательных кредитов российским студентам возобновится осенью 2018 года, когда будет урегулирован вопрос с Министерством финансов и Министерством экономического развития. Она добавила, что соответствующая программа по выдаче кредитов работает в России с 2010 года, уже было выдано свыше 10 тыс. кредитов. Правила господдержки образовательного кредитования были утверждены правительством в марте 2018 года.