За счет программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», разработанного ИТ-компанией R-Style Softlab, банк сможет исполнять запросы судебных приставов-исполнителей, поступающие через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3).

Взаимодействие банка с ФССП реализовано в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». ФССП направляет в банки электронные запросы о наличии у них счетов должника (в том числе счетов депо и металлических счетов) с денежными средствами, об арендованных банковских ячейках, об имуществе, приобретенном на средства, полученные должником по целевому кредитному договору, а также о движении денежных средств на открытых и закрытых счетах должника. Система обрабатывает запросы ФССП и отправляет соответствующие ответы, также она ведет реестр сообщений по обмену с ведомством.

В ходе проекта компания-разработчик развернула систему, реализовала шину взаимодействия между модулем «RS-Connect. Обмен с ФССП» и смежными банковскими системами банка, провела нагрузочное, интеграционное и функциональное тестирование. После этого решение было запущено в промышленную эксплуатацию.

«Внедрение функциональности для организации взаимодействия Промсвязьбанка с ФССП через СМЭВ 3 прошло успешно, — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию, R-Style Softlab. — За время выполнения проекта мы получили ценный опыт не только по внедрению продукта, но и по взаимодействию с ФССП и Минкомсвязи при тестировании и регистрации продукта».

R-Style Softlab последовательно вводит в эксплуатацию в банке программное обеспечение из своей продуктовой линейки. В рамках договора с компанией в Промсвязьбанке внедряются еще пять подсистем RS-Connect: «Обмен с ГИС ЖКХ», «Обмен с ЦИК», «Обмен с ФНС», «Обмен с ПФР» и «Обмен с ГИС ГМП». Реализация проектов позволит банку сократить расходы на обмен данными с госорганами, минимизировав ручной труд сотрудников, увеличить объемы бизнеса за счет предоставления дополнительных сервисов существующим клиентам, а также привлечь новых пользователей банковских услуг и продуктов.

Для справки:

ПАО «Промсвязьбанк» — входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным государственным банком c более чем 20-летней историей. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов. Промсвязьбанк сопровождает крупные государственные контракты, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу. Более подробно на сайте: www.psbank.ru

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco . Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab