Индивидуальные предприниматели (ИП) Северо-Запада могут получить заемные средства без поручителей и проверок, при этом решение принимается не более чем за час.

На территории СЗФО филиалы компании сегодня работают в пилотном режиме в Санкт-Петербурге, Череповце и Сыктывкаре, но за решением по кредиту можно обратиться в любую точку продаж малому бизнесу на указанных территориях, говорится в сообщении банка.

Микрокредитная компания «Выдающиеся Кредиты» предоставляет ИП быстрые кредиты без залога и поручительства на сумму до 1,5 млн рублей сроком до 18 месяцев. Решение принимается онлайн, а выдача средств возможна и в день одобрения. В самое ближайшее время практически такую же возможность получат и общества с ограниченной ответственностью (ООО).

По словам председателя Северо-Западного банка Сбербанка Виктора Вентимилла Алонсо, до конца года банк на территории Северо-Запада планирует нарастить портфель таких займов до 100 млн рублей.