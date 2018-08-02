Управление провинции Квинсленд в Австралии выдало грант на сумму в 8,3 млн долларов компании TravelbyBit для развития туризма при помощи создания новых торговых точек, которые принимают к оплате цифровые деньги.

По словам министра по инновациям Кейт Джонс, стартап разработал умный способ облегчить посетителям нашего государства оплату их покупок с увеличением числа местных предприятий, принимающих платежи в криптовалюте, сообщает РБК .

Также компания TravelbyBit сотрудничает с аэропортом Брисбена, во всех его терминалах можно оплатить товары или услуги цифровыми деньгами.

«Более 150 магазинов по всей Австралии используют нашу систему», — отметил генеральный директор TravelbyBit Калеб Йеох.