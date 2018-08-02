Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа был равен 4 трлн 844 млрд 377,8 млн рублей, что эквивалентно 77 млрд 163,7 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином в четверг.

Как сообщалось ранее, на 1 июля объем ФНБ составлял 4 трлн 839 млрд 258,4 млн рублей (77 млрд 111,7 млн долларов). Таким образом, за месяц показатель увеличился на 5 млрд 119,4 млн рублей.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2017 года по 31 июля 2018-го была отрицательной — минус 16,3 млн долларов (1 млрд 26 млн рублей). Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 июля составила 189 млрд 845,4 млн рублей.

При этом совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в 2018 году равнялся 31 млрд 528,5 млн рублей, что эквивалентно 521,2 млн долларов.

В начале июня первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что ФНБ по итогам 2018 года пополнится на 2,2 трлн рублей . В июле Силуанов сообщал, что объем ФНБ достигнет 7% ВВП в конце 2019 года — начале 2020-го , после этого Минфин может начать инвестировать средства фонда.