Объемы автокредитования во II квартале 2018 года выросли на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 149,9 млрд рублей (118,8 млрд рублей год назад). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».



При этом количество выданных автокредитов по итогам II квартала текущего года выросло на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и достигло 208,1 тыс. единиц (174,8 тыс. годом ранее).

Эксперты фиксируют продолжающуюся тенденцию по росту доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка. Так, во II квартале 2018 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 49,1% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 процентный пункт (во II квартале 2017-го — 48,1%).

«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю «кредитных» автомобилей в структуре рынка, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. В числе прочего этому способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками».



Рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается седьмой квартал подряд, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. «Основным фактором увеличения доли кредитных автомобилей в структуре рынка является реализация госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой на определенный период был расширен за счет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — считает он.