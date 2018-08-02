В популярной криптовалюте monero, ориентированной на осуществление анонимных транзакций, было обнаружено несколько багов, один из которых позволял злоумышленникам воровать монеты прямо с кошельков торговых площадок.

Скопировав строчку кода из кошелька monero, использующего открытый код, который может просмотреть любой желающий, организатор атаки мог манипулировать суммой, отображаемой кошельком во время осуществления транзакций между адресами, сообщает Ttrcoin.

Добавление каждой такой строчки позволяло умножить отображаемую сумму XMR, из-за чего убедить сотрудников биржи одобрить сомнительные транзакции было гораздо проще. Затем хакер мог запросить вывод средств на сумму, значительно превышающую реальный размер его начального депозита.

Также этот баг распространяется на криптовалюты, использующие кодовую базу monero. Так, уже известно, что хакерам удалось вывести монеты ARQ – хард-форка monero – с кошелька биржи Altex.

К настоящему моменту проблема была решена, по крайней мере непосредственно для monero.