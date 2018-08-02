Международные резервы РФ на 27 июля составили 459,5 млрд долларов против 457,9 млрд на 20 июля текущего года. Такие данные опубликованы на сайте Центробанка в четверг.

Объем международных резервов за неделю увеличился на 1,6 млрд долларов, или на 0,3%, «под преобладавшим воздействием положительной переоценки», поясняет регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов.