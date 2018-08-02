Это сделано для того, чтобы «в чатах не было беспорядка».
Мессенджер WhatsApp ввел функцию отправки платных сообщений для компаний.
«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», - говорится в блоге WhatsApp.
Как пояснили разработчики, после запуска приложения WhatsApp Business пользователи сообщали, что стало намного проще и удобнее написать компании в чате, чем совершить звонок или отправить электронное письмо. Таким образом, WhatsApp предоставил еще больше возможностей для компаний.
Теперь клиенты могут связаться с компаниями несколькими способами: запросить необходимую информацию, оставив свой номер телефона на их сайте; начать чат через значок прямой связи на сайте компании; обратиться в службу поддержки.
Со временем мессенджер будет увеличивать количество компаний, представленных в WhatsApp.
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