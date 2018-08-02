Мессенджер WhatsApp ввел функцию отправки платных сообщений для компаний.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», - говорится в блоге WhatsApp .

Как пояснили разработчики, после запуска приложения WhatsApp Business пользователи сообщали, что стало намного проще и удобнее написать компании в чате, чем совершить звонок или отправить электронное письмо. Таким образом, WhatsApp предоставил еще больше возможностей для компаний.

Теперь клиенты могут связаться с компаниями несколькими способами: запросить необходимую информацию, оставив свой номер телефона на их сайте; начать чат через значок прямой связи на сайте компании; обратиться в службу поддержки.

Со временем мессенджер будет увеличивать количество компаний, представленных в WhatsApp.