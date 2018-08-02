За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 1,05% и теперь составляет 7,543 тыс. долларов. Капитализация крупнейшей криптовалюты - 129,6 млрд долларов. Таковы данные СoinМarketСap на 17.30 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 3,01% до 412,15 доллара. Капитализация второй криптовалюты составляет 41,6 млрд долларов.

Курс ripple упал еще на 3,87% за сутки. Он составляет 0,432 доллара при капитализации 17,0 млрд долларов.

Bitcoin cash подешевел на 2,42% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет 745,2 доллара. Капитализация криптовалюты - 12,8 млрд долларов.

Курс EOS - 7,0 доллара. Таким образом, он снизился на 4,52% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет 6,3 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют - 267,05 млрд долларов.