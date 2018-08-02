Счетная палата России сможет перейти на цифровой аудит в течение трех лет, сообщил ТАСС глава ведомства Алексей Кудрин.

«В первую очередь это цифровизация финансового аудита. Значительная часть этой работы уже проходит по результатам автоматического анализа электронного бюджета, но в общем мы серьезно продвинем анализ работы всех учреждений. Мы охватим существенно больше, даже без выхода на проверки. Чтобы серьезно продвинуться в этом, ввести в постоянную практику с расширением охвата, понадобится около трех лет», — сказал Кудрин.

Цифровизация аудита существенно снизит количество нарушений и позволит Счетной палате перейти на профилактический режим работы. «Большинство ошибок и финансовых нарушений не связаны со злостным финансовым уровнем, зачастую это происходит по неосторожности, из-за недостаточной квалификации, по спорности отнесения тех или иных расходов на ту или иную статью. [Цифровой аудит позволит] предотвратить расходы, которые неправильно запланированы, ряд такого рода нарушений будут предотвращены. Будет так называемый рисковый аудит», — добавил Кудрин.

По его словам, технической частью этой задачи будет заниматься существующее в Счетной палате подразделение программистов, которое в будущем будет расширено под эту задачу.



После назначения на пост главы ведомства Кудрин в письме на своем сайте отметил несколько задач, которые он видит в качестве нового руководителя Счетной палаты. В частности, это необходимость четкой увязки стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами. Второй важной задачей Кудрин назвал переход к цифровизации контрольных процессов и широкому использованию риск-ориентированного подхода, третьей — полную и безусловную открытость аудита.