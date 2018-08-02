КС Банк снизил процентные ставки по большинству программ из линейки кредитов для малого и среднего бизнеса .



До 16% годовых снижены ставки по программам « Для малого бизнеса » (ранее — 19,5—21% годовых) и « Покупка оборудования, транспортных средств » (прежде — 19,5—20,5% годовых). На 3 процентных пункта, с 17% годовых до 14%, уменьшены ставки по программам « Под залог недвижимого имущества » и « Под залог приобретаемого недвижимого имущества ».

По всем программам финансирование можно привлечь в сумме от 100 тыс. до 4 млн рублей сроком на пять лет, по программе «Для малого бизнеса» — до трех.

«Текущее снижение ставок вполне ожидаемо, так как банк не изменял ставки по кредитным программам длительный период», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.