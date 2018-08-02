Биржа криптовалют Coinbase начала предоставлять пользователям возможность ввода и вывода британского фунта. Клиенты из Великобритании теперь могут почти мгновенно проводить операции с местной фиатной валютой.

По мнению руководителя Coinbase U.K. Зишана Фероза, новая система заменит прежний метод, когда клиенты были вынуждены конвертировать криптовалюты в евро, а только потом в фунты, сообщает Ttrcoin .

Добавление новой функции на платформу продолжается. Некоторые пользователи уже получили доступ к GBP-кошелькам, а всем британским клиентам он будет предоставлен в течение нескольких недель.

Фероз пояснил, что новые кошельки «позволят инвесторам совершать почти мгновенные переводы – это ключевая функция для трейдеров и хедж-фондов, которым требуется быстро открывать и закрывать позиции».

В будущем компания намеревается расширить обслуживание в ЕС и Великобритании.