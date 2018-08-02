Bithumb, одна из четырех крупнейших южнокорейский криптовалютных бирж, с 1 августа останавливает регистрацию новых пользовательских аккаунтов, привязанных к банковским счетам, так как не смогла продлить контракт с банком NH Nonghyup Bank.

Владельцы ранее созданных виртуальных счетов могут использовать их для размещения и снятия средств в обычном режиме, но эксперты считают, что эта возможность вскоре также может быть закрыта.

Как сообщает ForkLog , ранее Bithumb сотрудничала с банком Shinhan, однако их договор был аннулирован. В свою очередь банк Nonghyup отказал бирже в партнерстве из-за «проблем в области защиты клиентов и информации, а также предотвращения отмывания денег».

Тем не менее, руководство криптовалютной биржи заявило, что они смогли прийти к «консенсусу» с банком Nonghyup и возможность открытия виртуальных счетов будет восстановлена «в ближайшем будущем».