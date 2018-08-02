Четвертая по объему торгов криптовалютная биржа Bitfinex внесла изменения в структуру торговых комиссий. Пользователи, которые совершают крупные сделки, будут платить значительно меньше, но для этого необходимо иметь месячный торговый объем как минимум в 300 млн долларов.

Комиссия мейкера (того, кто ставит ордер) станет нулевой, а для тейкера (тот, кто его покупает или продает) она составит 0,095%. Для менее активных пользователей сумма сбора не меняется, сообщает РБК .

По мнению представителей Bitfinex, обновленная структура комиссий привлечет крупных инвесторов и будет способствовать повышению ликвидности биржи.