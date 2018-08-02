Поставщик блокчейн- и биткоин-решений компания Bitfury Group объявила о предстоящем расширении российского представительства в четыре раза и переезде в новый офис в небоскребе «Меркурий Тауэр» (ММДЦ«Москва-Сити») в январе 2019 года.

По словам Дмитрия Уфаева, главы Bitfury в России, российский рынок – один из приоритетных рынков для Bitfury Group.

«Мы сосредоточились на внедрении наших главных продуктов – Exonum и Crystal, которые разработаны специально для крупных компаний и госструктур. В планах нашей компании – расширение партнерств с крупными компаниями и реализация совместных проектов, внедрение технологий в госсектор, увеличение штата сотрудников и в ближайшем будущем запуск больших проектов», - цитирует его Anycoin .

Основной задачей расширения представительства в России является продвижение на местный рынок продуктов Bitfury и запуск пилотных проектов совместно с российскими коммерческими и государственными структурами.