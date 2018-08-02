«Ак Барс» Банк внедрил сервис-агрегатор курьерских служб Catapulto, в котором можно воспользоваться услугами экспресс-доставки груза и корреспонденции по всему миру с экономией до 100%.

Масштабная экономия обеспечивается благодаря сотрудничеству банка и онлайн-сервиса Catapulto. «Ак Барс» Банк суммирует бонус в размере 30% (на 5 первых заказов) к скидке до 70%, предоставляемой сервисом.



Для того чтобы воспользоваться предложением необходимо оставить заявку на портале Profit и дождаться звонка специалиста, который проконсультирует по всем вопросам и предоставит специальный промокод. После подбора оптимального варианта и введения необходимых данных по грузу, нужно ввести полученный промокод, подтвердить и отправить заказ. Сервис предоставит возможность отслеживать доставку в режиме реального времени.



Партнерами сервиса Catapulto являются 15 крупнейших федеральных и международных курьерских служб, среди которых: FedEx, SPSR Express, Pony Express, Fox Express, «Деловые линии», «ПЭК» и др. Планируется, что в дальнейшем список партнеров будет расширен.