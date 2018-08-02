Согласно данным исследования компании Chainalysis,объем торгов биткоинами, которые используются в качестве платежного средства, в мае 2018 г. сократился до 60 млн долларов, хотя в сентябре прошлого года этот показатель превышал 411 млн долларов. Таким образом, монету стали использовать гораздо реже.

Как сообщает РБК , летом 2017 года пользователи платили биткоином практически в три раза чаще — объем торгов был равен 270 млн долларов. В июне 2018 года количество биткоинов, которые прошли через платежные системы BitPay, Coinfy, GoCoin и другие, составило 69 млн долларов.

По мнению старшего научного сотрудника Международного института компьютерных наук Николаса Уивера, биткоин практически не используется в качестве средства оплаты, так как платить криптовалютой гораздо дороже, чем банковской картой, а биткоин-транзакцию нельзя отменить.