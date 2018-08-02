Семья Гуцериевых продает 15% в финансовом холдинге «Сафмар Финансовые инвестиции» (объединяет лизинговую компанию «Европлан», негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие», а также 49% страховой компании «ВСК»). Продавцом выступила АО «Даглис», одна из структур группы «Сафмар», передает РБК .

Всего было продано более 16,745 млн обыкновенных акций холдинга по цене 610 рублей за акцию. Таким образом, сумма сделки составила 10,2 млрд рублей. Организатор сделки — «ВТБ Капитал». В АО «Даглис» через офшор Lanbury trading 80,1% принадлежит Саиду Гуцериеву, 19,9% — его отцу Михаилу Гуцериеву.

По итогам сделки доля Гуцериевых в холдинге снизилась ниже контрольной, с 54,8% до 39,8%. Имена покупателей 15% в ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» не раскрывают. В пресс-службе группы «Сафмар» рассказали, что покупателем выступает «ряд российских крупных предпринимателей, заинтересованных в инвестициях в бизнес в России». В группе «Сафмар» отметили, что в рамках сделки не было какого-то одного покупателя значительной доли акций. «Для группы «Сафмар» эффективное развитие своих активов важнее сохранения формального контроля над ними», — отметили в пресс-службе группы. В ней считают, что диверсифицированный состав акционеров повышает эффективность управления, инвестиционную привлекательность компании, а также позитивно сказывается на ее оценке рейтинговыми агентствами.

«ВТБ Капитал» отказался от комментариев.

Представитель группы «Сафмар» уточнил, что, семья Гуцериевых в любом случае останется основным бенефициаром SFI и сможет в существенной степени влиять на ключевые решения, принимаемые акционерами компании. Средства, вырученные в рамках сделки, будут направлены на погашение части займов, привлеченных ранее для приобретения новых активов группы «Сафмар».

Акции ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» ответили на новость о сделке снижением. На Московской бирже на торгах 2 августа они подешевели на 5,75% (до 639 рублей).

Под управлением ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» 317 млрд рублей активов на 31 декабря 2017 года. Чистая прибыль компании за прошлый год — 8,3 млрд рублей, доход от операционной деятельности и финансовый доход — 14,1 млрд рублей, капитал холдинговой компании — 84,6 млрд рублей.