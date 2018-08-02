Покупателем выступает «ряд российских крупных предпринимателей, заинтересованных в инвестициях в бизнес в России».
Семья Гуцериевых продает 15% в финансовом холдинге «Сафмар Финансовые инвестиции» (объединяет лизинговую компанию «Европлан», негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие», а также 49% страховой компании «ВСК»). Продавцом выступила АО «Даглис», одна из структур группы «Сафмар», передает РБК.
Всего было продано более 16,745 млн обыкновенных акций холдинга по цене 610 рублей за акцию. Таким образом, сумма сделки составила 10,2 млрд рублей. Организатор сделки — «ВТБ Капитал». В АО «Даглис» через офшор Lanbury trading 80,1% принадлежит Саиду Гуцериеву, 19,9% — его отцу Михаилу Гуцериеву.
По итогам сделки доля Гуцериевых в холдинге снизилась ниже контрольной, с 54,8% до 39,8%. Имена покупателей 15% в ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» не раскрывают. В пресс-службе группы «Сафмар» рассказали, что покупателем выступает «ряд российских крупных предпринимателей, заинтересованных в инвестициях в бизнес в России». В группе «Сафмар» отметили, что в рамках сделки не было какого-то одного покупателя значительной доли акций. «Для группы «Сафмар» эффективное развитие своих активов важнее сохранения формального контроля над ними», — отметили в пресс-службе группы. В ней считают, что диверсифицированный состав акционеров повышает эффективность управления, инвестиционную привлекательность компании, а также позитивно сказывается на ее оценке рейтинговыми агентствами.
«ВТБ Капитал» отказался от комментариев.
Представитель группы «Сафмар» уточнил, что, семья Гуцериевых в любом случае останется основным бенефициаром SFI и сможет в существенной степени влиять на ключевые решения, принимаемые акционерами компании. Средства, вырученные в рамках сделки, будут направлены на погашение части займов, привлеченных ранее для приобретения новых активов группы «Сафмар».
Акции ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» ответили на новость о сделке снижением. На Московской бирже на торгах 2 августа они подешевели на 5,75% (до 639 рублей).
Под управлением ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» 317 млрд рублей активов на 31 декабря 2017 года. Чистая прибыль компании за прошлый год — 8,3 млрд рублей, доход от операционной деятельности и финансовый доход — 14,1 млрд рублей, капитал холдинговой компании — 84,6 млрд рублей.
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