Швейцарский банк Credit Suisse выбрал немецкий Франкфурт для своего инвестиционного бизнеса и рынка капиталов после Brexit. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на банк.

Согласно опубликованной банком финансовой отчетности, он увеличивает свои инвестиционно-банковские активы во Франкфурте. Кредитор одобрил перемещение активов в размере 200 млн долларов США, связанных с его немецких отделением Credit Suisse Aktiengesellschaft, в свое подразделение по инвестиционно-банковскому бизнесу и рынкам капитала.

Этот шаг был предпринят «после переоценки бизнеса в связи с нашим планированием, касающимся выхода Великобритании из ЕС», сообщил банк в своем ежеквартальном отчете.

Источник не назвал точное число банкиров, которые переедут в Германию, но их число будет в районе 50 человек. Ранее Credit Suisse анонсировал перемещение около 50 банкиров в Мадрид из Лондона и планирует перемещение части банкиров в другие отделения в ЕС. В общей сложности из Лондона будут перемещены около 250 банкиров из-за Brexit.