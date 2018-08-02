Центробанк и Минэкономразвития планируют снизить интерес банков к потребительскому кредитованию , которое растет вдвое быстрее зарплат и сбережений, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минэкономразвития.



Так, в июне объем кредитов населению вырос на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности — более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках — до 7,1% (с 7,6% и 7,7% в мае соответственно).

За все первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн рублей — до 13,3 трлн, следует из данных ЦБ.

Компании же, напротив, все активнее сберегают, пишет Минэкономразвития: в июне они увеличили вклады в банках на 8,3% в годовом выражении (месяцем ранее — на 6,5%). Выросли и их займы — но только на 2,8% к тому же периоду 2017 года, а с учетом корпоративных облигаций — на 3,3% (после роста в мае на 2,6% и 3,1% соответственно).

Банки сосредоточились на кредитовании населения — при текущем регулировании им это выгоднее, чем кредитовать бизнес, ­посетовал министр экономического развития Максим Орешкин. Такая ситуация беспокоит Минэкономразвития, говорит он и предлагает ЦБ сделать займы компаниям более выгодными для банков по сравнению с потребительскими.