Активов банков «Воронеж» и «Рублев», чьи лицензии были отозваны в июне этого года, не хватает на покрытие их обязательств, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг, 2 августа, в «Вестнике Банка России».

Активы банка «Воронеж» на дату отзыва лицензии — 15 июня — по результатам обследования оцениваются в сумму около 1,444 млрд рублей, включая чистую ссудную задолженность менее чем на 378 млн. Цифры из бухгалтерского баланса банка на отчетную дату — около 6,014 млрд и более 1,179 млрд рублей соответственно.

Обязательства банка достигают 5,114 млрд рублей, из них средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляют порядка 4,575 млрд рублей (включая почти 4,278 млрд на счетах и во вкладах физических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Воронеж» составляет 3,67 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Воронежской области приостановил производство по заявлению ЦБ о принудительной ликвидации банка «Воронеж». При этом на рассмотрении в суде находится заявление регулятора о банкротстве кредитной организации, судебное заседание по которому назначено на 29 августа.

«Дыра» в балансе банка «Рублев» на 27 июня, когда он лишился лицензии, по результатам обследования оценивается почти в 2,742 млрд рублей. Отметим, что данные бухгалтерского баланса банка тоже свидетельствовали о «дыре», но меньшей по размеру — 903 млн.

Активы банка, согласно данным финансового обследования, составляют около 10,255 млрд рублей против 12,093 млрд в бухгалтерском балансе банка, в том числе чистая ссудная задолженность — около 7,365 млрд против почти 9,067 млрд.



Обязательства банка превышают 12,996 млрд рублей. На средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, приходится 12,75 млрд, в том числе на средства вкладчиков и индивидуальных предпринимателей — более 12,118 млрд.

