Алексей Попович ушел с поста старшего вице-президента банка «Российский Капитал», который он занимал последние восемь месяцев, в Газпромбанк, рассказали два источника РБК на банковском рынке и подтвердили в Газпромбанке. Попович назначен на должность вице-президента Газпромбанка и будет заниматься развитием розничных продуктов, сообщили РБК в банке.

Попович пришел в команду бывшего главы кредитного бюро ОКБ Даниэля Зеленского, который в июне пришел в Газпромбанк на должность старшего вице-президента. На этом посту Зеленский курирует направление развития розничного бизнеса банка.

До прихода в «Российский Капитал» Алексей Попович три года работал старшим вице-президентом и отвечал за развитие розничного бизнеса группы «Открытие», включая банк «ФК Открытие», «Траст» и Росгосстрах Банк. До прихода в «Открытие» работал в Райффайзенбанке, Еврофинанс Моснарбанке и «ДельтаКредите».