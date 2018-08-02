Оператор «Билайн» прекращает инвестиции в сети 2G и 3G и сконцентрируется на развитии сетей LTE и будущих 5G. Об этом заявил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич в ходе презентации итогов II квартала 2018 года.



На конец II квартала 2018 года сетями LTE покрыто уже 69% абонентов оператора, сети LTE построены в 79 регионах РФ.

«Во втором полугодии 2018 года инвестиции в сеть станет главным фокусом оператора «Билайн», — подчеркнул Лацанич.