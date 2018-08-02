Об этом заявил гендиректор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич.
Оператор «Билайн» прекращает инвестиции в сети 2G и 3G и сконцентрируется на развитии сетей LTE и будущих 5G. Об этом заявил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич в ходе презентации итогов II квартала 2018 года.
На конец II квартала 2018 года сетями LTE покрыто уже 69% абонентов оператора, сети LTE построены в 79 регионах РФ.
«Во втором полугодии 2018 года инвестиции в сеть станет главным фокусом оператора «Билайн», — подчеркнул Лацанич.
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