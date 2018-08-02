Компания является крупным поставщиком детской одежды и товаров для материнства и детства. Работает с розничными магазинами под маркой «Кенгуру».

Кредит предоставлен на 3 года. Полученные средства будут направлены на осуществление текущей деятельности компании, закупку ассортимента детской одежды и аксессуаров, в том числе для школы в преддверии 1 сентября.

Магазины «Кенгуру» – это салоны брендовой одежды и обуви для детей и беременных женщин. На сегодняшний день география продаж включает 22 салона, из которых 11 находятся в Москве, остальные в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Омск, Красноярск, Екатеринбург, Краснодар, Хабаровск, Ростов-на-Дону и Уфа.