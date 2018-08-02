Принято решение об эмиссии еще двух выпусков купонных облигаций Банка России общим номинальным объемом 1,8 трлн рублей. Об этом накануне сообщила пресс-служба регулятора.

Номинальный объем КОБР-12 и КОБР-13 составит по 900 млрд рублей, свидетельствуют материалы ЦБ. Номинал облигаций равен 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Запланированная дата начала размещения 12-го выпуска КОБР — 14 августа. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 14 ноября 2018 года. Для 13-го выпуска эти даты — 11 сентября и 12 декабря соответственно.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.



Начиная с августа 2017 года размещались 11 выпусков КОБР, первые восемь на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме: 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски были, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд, 400 млрд и 500 млрд рублей соответственно. Восьмой выпуск КОБР был размещен на 196,9 млрд по номиналу при его общем объеме 700 млрд рублей. Объем находящихся на данный момент в обращении облигаций девятого, десятого и 11-го выпусков составляет 767,7 млрд, 438,7 млрд и около 245,2 млрд рублей соответственно при общем объеме выпусков по 800 млрд.